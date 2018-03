Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Imperial Brands von der "Conviction Buy List" gestrichen und auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel wurde von 3610 auf 2760 Pence gesenkt. Die Aktie des Tabakkonzerns sei seit der Hochstufung im April 2016 enttäuschend gelaufen und es sei auch nichts in Sicht, was das ändern könnte, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vielmehr hätten sich die Wachstumsaussichten für den Konzern eingetrübt. Es bestehe das Risiko, dass Imperial Brands seine Umsatz- und Gewinnziele verfehlen wird./she/ajx Datum der Analyse: 14.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0063 2018-03-15/13:44

ISIN: GB0004544929