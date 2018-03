Nach Darstellung der Analysten von GBC hat MyBucks S.A. in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2017/18 (per 30.6.) das Wachstum erfolgreich fortgesetzt. Da die jüngsten Zukäufe bereits überwiegend der Vorperiode 2016/17 zuzurechnen seien, handele es sich bei den Zuwächsen um nahezu komplett organisches Wachstum. Die Analysten belassen ihre Einschätzung und das Kursziel für das FinTech-Unternehmen unverändert.

Gemäß den Analysten liefere der um 18,1 Prozent auf 29,01 Mio. Euro (HJ 2016/17: 24,56 Mio. Euro) gestiegene Umsatz eine gute Grundlage zur Erreichung der Umsatzprognose von GBC für das Gesamtjahr 2017/2018. Diese belaufe sich unverändert auf 65,50 Mio. Euro. Lediglich beim Nachsteuerergebnis müsse MyBucks in der zweiten Geschäftsjahreshälfte noch nachlegen, um das von GBC geschätzte positive Nachsteuerergebnis von 0,28 Mio. Euro zu erreichen.

Ihre Zuversicht, dass dies gelingen werde, begründen die Analysten mit der Mitteilung des Unternehmens über die Rückführung von vergleichsweise teurem Fremdkapital. Durch die erfolgreiche Kapitalerhöhung und die daraus resultierende Rückführung von Krediten sei die durchschnittliche Refinanzierungsrate von zuvor über 20 Prozent auf unter 15 Prozent deutlich gesunken. Ausgehend vom aktuellen Fremdkapital in Höhe von 133,09 Mio. Euro (per 31.12.2017) ergebe sich daraus laut GBC eine jährliche Zinsersparnis von rund 6 Mio. Euro. Diese werde im aktuellen Geschäftsjahr teilweise zum Tragen kommen, was ausreichend sei, um das von GBC anvisierte positive Nachsteuerergebnis zu schaffen.

Die Analysten schätzen, dass sich die erreichte Zinsersparnis im kommenden Geschäftsjahr dann ganzjährig auswirken werde, so dass hier eine überproportionale Ergebnisverbesserung erreicht werden könne. Da das Unternehmen die GBC-Schätzungen aus der jüngsten Studie vom 12.2.2018 erreicht habe, bestätigt das Research-Team sein Kursziel von 23,25 Euro wie auch das Rating "Kaufen" für die MyBucks-Aktie.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.more-ir.de/d/16197.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.