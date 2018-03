An der Börse entwickelt sich aktuell eine der spannendsten Turnaround-Storys des Jahres. Die Rede ist von SGL Carbon oder SGL Group, wie der offizielle Namen inzwischen lautet. Bei Unternehmen, die am Boden liegen, schaue ich zum einen auf die Perspektiven des Kerngeschäfts und zum anderen auf die Aktionärsstruktur. Und diese hat es bei SGL in sich. Zum einen sitzt die deutsche Super-Milliardärin Susanne Klatten mit ihrer Beteiligungsgesellschaft SKion auf einem Paket von knapp 28%. BMW, wo Klatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...