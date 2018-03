IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals beauftragt Hatch Ltd. mit Durchführung von Magnesiummetallstudie bei Driftwood Creek (British Columbia)

Vancouver (British Columbia), 15. März 2018. MGX Minerals Inc. (CSE: XMG, FKT: 1MG, OTCQB: MGXMF) (MGX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, das es infolge der kürzlich gemeldeten positiven vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment) hinsichtlich der Produktion von 161.000 Tonnen Magnesiumoxid (MgO) pro Jahr (netto) bei seinem Magnesiumprojekt Driftwood Creek (Driftwood Creek oder das Projekt) das Technikunternehmen Hatch Ltd. (Hatch) mit der Durchführung einer Rahmenuntersuchung zur Auswahl eines angemessenen Verfahrens und der damit in Zusammenhang stehenden Wirtschaftlichkeit hinsichtlich der Hochstufung von Magnesiumoxid zu Magnesiummetall beauftragt hat. Die Studie von Hatch wird Verfahrensrouten bewerten, einen Richtwert der geschätzten Investitions- und Betriebskosten für eine Magnesiumanlage mit einer Kapazität von zunächst 10.000 Tonnen pro Jahr angeben sowie unterschiedliche umweltbezogene und technische Aspekte behandeln.

Die Rahmenuntersuchung könnte die ohnehin positive Wirtschaftlichkeit von Driftwood Creek durch die Erweiterung der geplanten Magnesiumoxidproduktion um Magnesiummetall weiter verbessern und eine Diversifikation auf moderne Materialien ermöglichen. Der aktuelle Preis von Magnesiummetall (99,5-Prozent-Barren) beträgt etwa 2.250 Dollar pro Tonne, während Magnesiumoxid (95 Prozent DBM) etwa 600 US-Dollar pro Tonne kostet. In Magnesiumoxid ist 60,3 Prozent Magnesium enthalten, weshalb das Verfahren und die damit in Zusammenhang stehende Gewinnung sowie der Energieverbrauch entscheidende Faktoren der Studie sind. Außerdem haben die langjährigen Anti-Dumping-Maßnahmen sowie die strategische Metallbereitstellung den Inlandspreis von Magnesium in den USA im Vergleich zu den globalen Märkten beträchtlich erhöht. In den USA war nur ein einziger Hersteller von Magnesiummetall über viele Jahre aktiv. Bemerkenswert ist vor allem die Tatsache, dass Kanada nicht mehr diesen US-Zöllen auf ausländische Importe von Magnesiummetallen unterliegt. Außerdem befindet sich Driftwood in einem kostengünstigen Gebiet im Südwesten von British Columbia und in der Nähe einer direkten Eisenbahnverbindung zu noch kostengünstigerer Energie im Osten des Bundesstaates Washington.

Magnesiummetall gilt als modernes Material. Magnesium ist um 33 Prozent leichter als Aluminium, um 60 Prozent leichter als Titan und um 75 Prozent leichter als Stahl, obwohl es vergleichbare Stärkeverhältnisse aufweist. Hersteller der Automobilbranche sowie der Luft- und Raumfahrt steigen immer mehr auf Magnesiumlegierungen um, um das Gewicht von Fahrzeugen bzw. Flugzeugen zu reduzieren und den zunehmenden Anforderungen an die Kraftstoffeffizienz gerecht zu werden, aber auch die jüngsten Fortschritte bei der Magnesium-Batterie-Technologie weisen beträchtliches Potenzial für weitere zukünftige nicht strukturelle Anwendungen auf.

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Teil dieser Pressemeldung wurde von Andris Kikauka (P. Geo.), Vice President of Exploration von MGX Minerals, geprüft. Herr Kikauka ist ein dem Unternehmen angehörender qualifizierter Sachverständiger gemäß den Richtlinien der Vorschrift National Instrument 43-101.

Über Hatch

Hatch ist ein unabhängiges Unternehmen in Arbeitnehmerhand, dessen Erfahrung in den Marktsegmenten Metalle, Energie, Infrastruktur und Investitionen sich über 150 Länder in allen Teilen der Welt erstreckt. Hatch nimmt sich der Visionen seiner Kunden an und geht Partnerschaften mit ihnen ein, um bessere Ideen zu entwickeln, die smarter, effizienter und innovativer sind. Die außergewöhnlichen, vielseitigen Teams von Hatch verfügten über ein umfassendes technisches und geschäftliches Know-how, arbeiten im Rahmen von Partnerschaften mit den Kunden zusammen, um Marktstrategien zu entwickeln, verwalten und optimieren die Produktion, entwickeln neue revolutionäre Technologien und planen und liefern komplexe Kapitalprojekte.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

