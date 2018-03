FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der geplanten gemeinschaftlichen Übernahme des spanischen Autobahnbetreibers Abertis wird der CEO der kontrollierenden Holding künftig vom größten Anteilseigner Atlantia bestimmt. ACS entsendet dagegen den Chairman. Das erklärten die beiden führenden Konzernvertreter - Atlantia-CEO Giovanni Castellucci sowie ACS-Präsident Florentino Perez - auf einer Pressekonferenz in Madrid.

Perez sprach von einem Projekt mit "spannendeR Zukunft". Es sei so gestaltet worden, dass die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt würden. Atlantia, ACS und Hochtief hatten sich auf eine gemeinsame Übernahme von Abertis geeinigt, um eine teure Übernahmeschlacht zu vermeiden. Die Abertis-Aktien sollen dabei in einer Holding gebündelt werden, an der Atlantia mit 50 Prozent plus einer Aktie die Mehrheit hält. ACS bekommt 30 Prozent und seine Essener Tochter Hochtief 20 Prozent minus 1 Aktie.

Atlantia wird sich im Zuge des Projektes auch mit 24,1 Prozent an Hochtief beteiligen. Giovanni Castellucci, der CEO des italienischen Autobahnbetreibers sprach von einer "ungeheuren Chance", zusätzlichen Wert zu schaffen. Hochtief sei auf den wichtigen Märkten präsent und ein exzellent geführtes Unternehmen, wie ein Blick in die Bilanz zeige.

In welcher Weise die neuen Machtverhältnisse bei der Führung von Hochtief zum Tragen kommen, ist nach den Worten von ACS-Präsident Perez noch nicht entschieden. Beide Seiten arbeiten noch an einer endgültigen Vereinbarung, in der auch alle Detailfragen geregelt sind. Unklar ist unter anderem noch, wie die Finanzierungskosten bei der Abertis-Übernahme aufgeteilt werden. Technisch kommt das Übernahmeangebot nämlich von Hochtief. In der spanischen Zeitung Cinco Dias hieß es, angestrebt werde eine neue Konsortialfinanzierung mit den Banken beider Seiten.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2018 08:37 ET (12:37 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.