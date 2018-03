IRW-PRESS: Hilltop Cybersecurity Inc.: Hilltop Cybersecurity schließt Partnerabkommen mit BIG Blockchain Intelligence Group

15. März 2018 - Vancouver, B.C., Kanada - Hilltop Cybersecurity Inc (Hilltop oder das Unternehmen) (CSE: CYBX)(OTC: BGGWF), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Partnerabkommen mit der BIG Blockchain Intelligence Group - einem Entwickler von Such- und Datenanalyselösungen auf Basis der Blockchain-Technologie - unterzeichnet hat. Hilltop wird die von BIG entwickelte BitRank VerifiedTM-Technologie in seine patentierte Plattform Vauban einbinden und bietet damit allen Unternehmen, die Kryptowährungen verwenden oder Zahlungen in Kryptowährung abwickeln, ein erweitertes Funktionspaket zur Geldwäschebekämpfung.

Durch die Einbindung der von BIG entwickelten BitRank VerifiedTM-Technologie in Hilltops Plattform Vauban sind Finanzinstitutionen, Unternehmen und Handelsbörsen in der Lage, die Risiken in Zusammenhang mit der Aufnahme und Verwendung von Kryptowährungen zu minimieren. BIG erhält eine Provision für Transaktionen auf der Plattform von Hilltop, die unter Anwendung des von BIG entwickelten Produkts BitRank VerifiedTM zur Verifizierung von Kryptowährungen getätigt werden.

Die kombinierten Technologien:

- unterstützen AML (Standards zur Geldwäschebekämpfung)

- bieten Transparenz im Hinblick auf die Legitimität von Transaktionen

- stellen sicher, dass Transaktionen nicht in kriminelle Aktivitäten verwickelt werden

Corby Marshall, CEO von Hilltop Cybersecurity, meint dazu: Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit mit BIG und auf die Nutzung der BitRank VerifiedTM-Technologie. Mit unserer Cybersecurity-Plattform Vauban ist es bereits jetzt möglich, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen. Sie ermöglicht die Verwaltung von Transaktionen, bietet Sicherheit und Zahlungsabwicklung auf hohem Niveau. Wir sind der Meinung, dass die Einbindung von Tools wie BitRankTM jenen Kunden, die in ihrem täglichen Geschäftsverkehr Kryptowährungen verwenden wollen, ein Mehr an Komfort bietet und forensische Funktionen ermöglicht, mit denen das Risiko in Zusammenhang mit der Verwendung von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen zum Teil eliminiert werden kann. Durch die Partnerschaft mit BIG kommt ein neues Analyse-Tool hinzu, das wie kein anderes in der Lage ist, Transaktionen den Regulierungsanforderungen entsprechend nachzuverfolgen. Nutzer von Kryptowährungen werden immer öfter Ziel von Cyberattacken. Wir sind daher um die laufende Weiterentwicklung unserer Abwehrmechanismen bemüht, um einen optimalen Schutz zu bieten.

Als Standard im Ranking und Verifizieren von Transaktionen mit Kryptowährungen verzeichnen wir einen rasch wachsenden Bedarf an der von BIG entwickelten BitRank VerifiedTM-Technologie, meint BIG-CEO Lance Morginn. Wir finden es großartig, dass wir unseren neuesten Reseller-Vertrag zur Umsatzgenerierung mit Hilltop Cybersecurity unterzeichnen konnten. Beiden Unternehmen ist bewusst, dass die Einbindung der von BIG entwickelten Technologie in die von Hilltop bereitgestellte Cybersecurity-Plattform Vauban sowohl den BIG-Kunden als auch den Hilltop-Kunden klare Vorteile bringen und zugleich neue Chancen für den Gesamtmarkt eröffnen wird, wo die Kryptowährungstechnologie bereits starke Zuwächse verzeichnet.

Über Hilltop Cybersecurity

Hilltop Cybersecurity (CSE:CYBX) (OTC:BGGWF) ist ein Spezialist für Cybersecurity und Sicherheit im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Das Unternehmen hat eine einzigartige, patentierte Cybersecurity-Plattform entwickelt, die Unternehmen vor externen und internen Cyberattacken schützen soll. Auch die biometrische Sicherheitslösung des Unternehmens für Kryptowährungen wurde bereits patentiert.

