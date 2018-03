... (WKN: A2A GGY; 168,00 CHF) mit seinen Zahlen und dem Ausblick. Das Management geht davon aus, dass die Megatrends einer stetig zunehmenden Digitalisierung, der Vernetzung von Geräten und dem Internet der Dinge - auch 2018 anhalten werden.



Unterstützt durch den schnellen Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz nimmt das Zeitalter von Big Data immer mehr an Fahrt auf und verhilft VAT so zu einer neuen Phase des nachhaltigen zweistelligen Wachstums. So wird auch im laufenden Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 15 bis 20 % bei 33 % EBITDA-Marge erwartet. 2017 lag diese Marge bei 33 %. Wenn aber Umsatz und Marge wachsen, erhöht sich der Gewinn stets überproportional. Das ist umso bemerkenswerter, da VAT trotz noch hohem Investitionsaufwand die Marge nicht nur hält, sondern steigern kann. Dazu kommt: VAT weitet seinen Marktanteil immer weiter aus. So stieg der Anteil im Halbleiter Sektor 2017 von 52 auf 64 %. Fazit: VAT Group bleibt ein erstklassiges Investment.



