Die Wertpapierexperten der UBS haben ihr Kursziel für die Papiere der Wienerberger von 21,2 auf 21,4 Euro angehoben. Das Anlagevotum blieb indessen unverändert bei "Neutral".

Das Unternehmen selbst habe zwar einen etwas positiveren Ausblick für 2018 gegeben, die UBS-Analysten sehen dennoch etwas Gegenwind für den Baustoffkonzern. Dieser könnte vor allem von höheren Personalkosten in Osteuropa, einer mangelnden Erholung der Märkte in Deutschland und Belgien sowie einem Mangel an internationalen Projekten her kommen, schreibt der Analyst Miguel Borrega. Die Experten sehen daher keinen Anlass, ihre Schätzungen stärker nach oben zu revidieren und bleiben bei einer neutralen Einschätzung der Wienerberger-Aktie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 1,15 Euro für 2018, sowie 1,62 bzw. 1,85 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,40 Euro für 2018, sowie 0,45 bzw. 0,50 Euro für 2019 bzw. 2020.

Am Donnerstag am Nachmittag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,19 Prozent bei 21,46 Euro.

