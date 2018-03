Der Aufsichtsrat der Leoni AG (ISIN: DE0005408884) hat Aldo Kamper zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Der 47-Jährige, der derzeit als CEO von Osram Opto Semiconductors tätig ist, wird das Amt spätestens am 1. Oktober 2018 antreten. Es finden derzeit Gespräche über einen früheren Dienstantritt statt. Der international erfahrene Niederländer hat in seinem bisherigen Berufsleben unter Beweis gestellt, Unternehmen in einem innovativen, sehr dynamischen und wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich nach vorne zu bringen. Bei Leoni wird Kamper seine fundierte Erfahrung im Industrie- und Automobilumfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...