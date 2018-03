Im Biotech-Sektor haben Celgene und Gilead mit fetten Übernahmen den Forschungsbereich der Krebsimmuntherapie mächtig aufgemischt. Mit den Akquisitionen von Kite Pharma sowie Juno Therapeutics setzten die Konzerne mehr als einen Fuß in die Tür. Doch es gibt noch mehr heiße Player in diesem Zukunftsbereich - einer davon ist der AKTIONÄR-Tipp Cellectis. Nomura hat nun kräftig an der Kurszielschraube gedreht und schürt viel Fantasie.

Den vollständigen Artikel lesen ...