Anleger versuchen weltweit die Auswirkungen des Personalwechsels im Weißen Haus einzuschätzen DAX® (DE30 in der xStation 5) kämpft mit dem 8er EMA Lufthansa (LHA.DE) profitiert von positivem Ergebnisbericht

Zusammenfassung:Die Sitzung in Asien war recht gemischt, da die Anleger erst einmal versuchen den Personalwechsel im Weißen Haus einzuschätzen. Larry Kudlow wird Gary Cohn als neuen Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump ersetzen. Mit Kudlows Haltung gegenüber China steigt die Gefahr einer Eskalation bezüglich eines Handelskrieges. Der japanische Nikkei (JAP225) konnte den anfänglichen Kursrückgang verringern und schloss 0,15% höher, der australische S&P/ASX 200 (AUS200) gab 0,24% nach. Chinas Hang Seng CE (CHNComp) konnte um 0,28% zulegen. Die wichtigsten europäischen Indizes eröffneten am Donnerstag etwas höher. Die Versicherungs-Aktien gehören am Morgen zu den größten Gewinnern, während Einzelhändler und Immobilienunternehmen am schlechtesten abschneiden. Theresa May befand sich in einer schwierigen Position, da sie sich für eine Weile von ...

