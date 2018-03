Das Nahnebensprechen NEXT ist das Signalübersprechen am nahen Ende (Signaleinspeisepunkt) einer Datenleitung. Das Übersprechen von einem Aderpaar auf ein anderes Adernpaar ist ein unerwünschter Effekt, da hier durch Induktion Rauschsignale entstehen, und die Signalübertragung somit gestört werden kann. Um erfolgreich die Ursache dieser unerwünschten Störsignale zu finden, gilt es zum einen die Mechanismen hinter diesem Effekt zu kennen und zum anderen die Quelle eindeutig zuzuordnen. NEXT (Near End Cross Talk) genannt, ist die zweithäufigste Ursache für ein Scheitern bei der Abnahmemessung.

Praktischer Fall

Klassischer Anruf an einem Vormittag in der Support-Abteilung eines Herstellers von Messgeräten zur Zertifizierung von Netzwerkstrecken: »Der Tester hier ist wohl kaputt, zeigt ständig NEXT-Fehler an! Was muss ich tun?« Einfache Frage, aber schwierige Antwort, weil sehr komplex, deshalb zuerst mal die Faktenlage klären! Der Installateur hat ein passives Kupferdatennetzwerk gebaut und versucht nun mit einem, beim Fachgroßhändler ausgeliehenen, Verkabelungszertifizierer Abnahmemessungen durchzuführen, offensichtlich mit wenig Erfolg. Um ihm professionell aus der Bredouille helfen zu können, sollte man verstehen wofür der reklamierte Messparameter NEXT steht und welche Ursachen ihn zum Scheitern bringen können.

NEXT ist die Abkürzung für das englische »Near End CrossTalk«, also einem Signalübersprechen am nahen Ende einer Datenleitung. Das Übersprechen von einem Adernpaar auf ein anderes Adernpaar ist ein unerwünschter Effekt, da hier durch Induktion Rauschsignale auf den anderen Adernpaaren entstehen und die Signalübertragung somit gestört werden kann. Werden die unerwünschten Rauschsignale höher als zulässig, kann der Empfänger das für ihn bestimmte Signal nicht mehr eindeutig erkennen und der Datenstrom wird verändert oder unterbrochen.

Dieses Hochfrequenz-Nahnebensprechen der Verkabelungstrecke wird über einen Frequenzbereich gemessen, der durch die Anwahl des Messstandards festgelegt wird und an die Leistungsfähigkeit der Strecke angepasst sein muss. Die erzielbaren Nahnebensprechdämpfungswerte sind nämlich direkt abhängig von der Qualität der verwendeten Komponenten und Kabeln, aber auch der Verarbeitung beim Auflegen der Kabel auf die Anschlusskomponenten. Die Messung der Nahnebensprechdämpfung ist die Ermittlung, wie viele Signalanteile Tx (Senderichtung) von einem Adernpaar zu einem benachbarten Adernpaar Rx (Empfangsrichtung) am nahen Ende übertragen werden (Bild 1).

Die NEXT-Messung

Bei einem vierpaarigen Kabel muss man also von jedem Adernpaar zu jedem der anderen Adernpaare Messungen durchführen, das sind dann bei einem vierpaarigen Kabel 4 X (4 - 1) Messungen, also in Summe zwölf Messungen. Da aber die Messung von dem Paar 1-2 auf das Paar 3-6 die gleichen Ergebnisse liefert, wie eine Messung von Paar 3-6 auf das Paar 1-2, hat man sich darauf geeinigt, nur sechs Messungen durchzuführen. Da der Effekt des Übersprechens sich aber nur ca. 30?…?40??m weit in den Adernpaaren auswirkt, muss man diese Messungen von beiden Seiten der Kabelstrecke durchführen, was insgesamt wieder zwölf NEXT Ergebnissätze ergibt. Die gemessenen Werte über den Frequenzpunkten werden als Verlaufskurve dargestellt (Bild 2) und der kleinste Abstand zur Grenzwertkurve wird als der schlechteste Wert zur Bewertung der Verkabelungsstrecke entsprechend Standard herangezogen.

Zurück zu unserem Installateur am anderen Ende der Telefonleitung. Nach dem kurzen Ausflug in die Theorie des Übersprechens wieder zurück zum akuten Problem. Wie man bereits aus der oberen Einführung entnehmen kann, gibt es offensichtlich mehrere Einflussfaktoren, die über »Hopp oder Topp« entscheiden. Die gilt es nun der Reihe nach sinnvoll abzuarbeiten, um auf die Ursache des Problems ...

