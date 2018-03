In rd. 45 Mrd. € CONTI-Umsatz in diesem Jahr stecken 27 Mrd. € Automotive und 18 Mrd. € Reifen/Contitech. Die Relation im Gewinn liegt deutlich anders, nämlich bei 3,3 Mrd. € für Automotive und 3,5 Mrd. € für das zweite Bein. Der Börsengang der Reifensparte ist der erste Schlüssel, freies Geld für den Ausbau der neuen Technik zu generieren. Der aktuelle Börsenwert entspricht rd. dem Umsatz. Das KGV von 12,5 ist nicht entscheidend.



CONTI muss etwa 15 bis 20 % seiner bisherigen Produktionslinien auf neue Technik umstellen. Das aber geht vornehmlich nur über Zusammenarbeit oder Joint-Venture bis zum Kauf kleiner Spezialisten. Eine Ausweitung bis auf 30 % wird in Hannover von Technikern diskutiert. Oberste Zielsetzung ist deshalb zunächst, schneller und flexibler zu werden.



