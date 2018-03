August Will, Insignis Vice President EMEA, betont anlässlich der Vertragsunterzeichnung: "25 Jahre Erfahrung in der DRAM-Fertigung haben uns gelehrt, dass vielen industriellen Anwendern hohe Qualität, preisliche Zuverlässigkeit und langfristige Verfügbarkeit wichtiger sind als Produkte, die zwölf Monate nach der Markteinführung schon wieder abgekündigt werden. Diesen Kunden wollen wir künftig in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...