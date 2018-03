Die Siemens-Medizintechnik-Tochter Healthineers könnte nach ihrem Börsengang am Freitag rasch in den Nebenwerte-Index MDax einziehen. Index-Expertin Silke Schlünsen von Oddo Seydler sagte am Donnerstag, Healthineers habe gute Chancen, im Juni über die "Fast Entry"-Regel in die zweite Liga der Frankfurter Börse aufzusteigen. Der Streubesitz von...

Den vollständigen Artikel lesen ...