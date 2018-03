Die Abertis-Übernahme durch Hochtief ist geglückt. Laut Konzernmutter ACS winken in den kommenden vier Jahren dreistellige Milliardenaufträge.

Nach der Übernahme des spanischen Autobahnbetreibers Abertis unter anderem durch den Essener Baukonzern Hochtief rechnet die neue Dachgesellschaft mit milliardenschweren Aufträgen. Das Unternehmen erwarte in den kommenden vier Jahren Order im Wert von rund 200 Milliarden Euro weltweit, sagte Hochtief-Chef Marcelino Fernández Verdes am Donnerstag in Madrid. "Es handelt sich nicht um Projekte, die erst erwogen werden. Sie befinden sich alle bereits in der Phase der Ausschreibung."

Hochtief, die spanische Konzernmutter ACS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...