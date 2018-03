Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) will eine Dividende in Höhe 0,22 Euro für das Geschäftsjahr 2017 ausbezahlen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 7,38 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 2,98 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 3. Mai 2018 statt. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 0,25 Euro ausbezahlt. Damit wird die Dividende um 12 Prozent ...

