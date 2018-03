Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise von 69 auf 65 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Wegen der Belastungen durch den starken Eurokurs habe er seine Gewinnerwartungen für den Duftstoff- und Aromenhersteller reduziert, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz höherer Rohstoffkosten rechnet der Experte für 2018 aber mit einer stabilen operativen Gewinnmarge. Da Symrise bestimmte Rohstoffe auch selbst produzieren könne, sei es wenig wahrscheinlich, dass die Knappheit bestimmter Rohstoffe am Markt Symrise zu einer Drosselung der Produktion zwingen werden. Umsatzseitig sollte die steigende Nachfrage nach natürlichen Produkten, die zunehmende Urbanisierung sowie steigende Einkommen in Schwellenländern das Umsatzwachstum aus eigener Kraft antreiben./mis/bek Datum der Analyse: 15.03.2018

AFA0110 2018-03-15/16:12

ISIN: DE000SYM9999