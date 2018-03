Die größte schwedische Bank liegt mit der Regierung über Kreuz. Nun verlässt sie die Hauptstadt Stockholm und zieht ins finnische Helsinki.

Die größte schwedische Bank, Nordea, wird ihren Hauptsitz von Stockholm in die finnische Hauptstadt Helsinki verlegen. Das beschloss am Donnerstag die Hauptversammlung der Bank mit großer Mehrheit. 96 Prozent der Aktionäre sagten Ja zu dem in Schweden umstrittenen Umzug. Für den Umzug war eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. Die Verlagerung des Konzernsitzes soll noch in diesem Jahr über die Bühne gehen.

Europas neuntgrößte Bank hatte im vergangenen Jahr nach monatelangen Streitigkeiten mit der rot-grünen Regierung in Stockholm mitgeteilt, dass sie vom zweiten Halbjahr 2018 an ihren Sitz von Schweden nach Finnland verlagern werde. Nordea-Chef Casper von Koskull begründete den Schritt offiziell damit, dass Schweden nicht Mitglied der europäischen Bankenunion ist, Finnland aber doch.

Durch den Umzug werde Nordea künftig genauso reguliert wie seine europäischen Konkurrenten, erklärte er. Da Finnland im Gegensatz zu Schweden der Euro-Zone angehört, wird die Bank in Zukunft von der EZB überwacht. Der Umzug nach Finnland werde Einsparungen von rund einer Milliarde bringen, so von Koskull.

Doch es gibt nach Ansicht der meisten Analysten noch einen weiteren Grund für den Umzug. Schweden, das zwar der EU, aber nicht der Währungsunion angehört, hatte vor einem Jahr angekündigt, dass Banken höhere Abgaben in einen Sicherungsfonds einzahlen sollen. Dieser Fonds soll im Falle einer Bankenkrise tätig werden und den Geldhäusern bei Bedarf finanziell unter die Arme greifen. Außerdem wollte Finanzministerin ...

