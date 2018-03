Bis zur übernächsten Hauptversammlung 2019 will die Munich Re eigene Aktien in einem Umfang von einer Milliarde Euro kaufen. Das pflegt den Kurs - und freut die Aktionäre, zumindest kurzfristig. Hinzu kommt noch eine stabile Dividende von 8,60 Euro auf der anstehenden Hauptversammlung am 25. April. Das allein bedeutet schon eine Rendite von 4,6 Prozent. Wo gibt es derzeit schon so etwas? Eine Alternative zu Aktie könnte auch ein Discount-Zertifikat sein. Beispiel: PB880F. Das Papier bietet aktuell einen Sicherheitspuffer (Discount) von 9,8 Prozent. ...

