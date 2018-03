Liebe Leser,

Sixt will offenbar die Großen angreifen: So kündigte der auf Autovermietung und Leasing spezialisierte SDax-Konzern am Donnerstag an, dass man noch im laufenden Jahr mit einer eigenen Mobilitätsplattform an den Start gehen will. Diese soll Leistungen wie Autovermietung, Carsharing sowie Transferservices unter einem Dach bündeln.

BMW und Daimler wollen offenbar Carsharing-Bemühungen zusammenlegen

Zur Einordnung: Die großen Autohersteller wollen zunehmend weg vom ... (Marco Schnepf)

