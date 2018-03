FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der AT&S und der FACC werden in den österreichischen Leitindex ATX aufgenommen. Dafür müssen Agrana Beteiligungs-AG und Zumtobel Group den Index verlassen. Dies teilte die Wiener Börse am Donnerstagabend mit. Die Änderungen treten am 19. März in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + ATX - NEUAUFNAHME - AT&S Austria Tech. & Systemtech. - FACC AG + ATX - HERAUSNAHME - Agrana Beteiligungs-AG - Zumtobel Group AG ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2018 14:23 ET (18:23 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.