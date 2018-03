Die EU muss wegen des Brexits sparen. Bei Agrar- und Regionalförderung setzt Haushaltskommissar Oettinger den Rotstift an - nicht ohne Gegenwind.

Die deutschen Bundesländer wehren sich gegen geplante Einschnitte bei EU-Fördermitteln nach 2020. "Wir wollen die Kürzung nicht", sagte die Regierungschefin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig (SPD), am Donnerstag nach einer Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger bekräftigte indes, die deutschen Länder müssten sich auf "maßvolle Kürzungen" bei der Agrar- und Regionalförderung einstellen. Er nannte als Größenordnung fünf bis zehn Prozent.

Oettinger erarbeitet den neuen Finanzrahmen der Europäischen Union für die Zeit nach 2020 und will ihn am 2. Mai vorstellen. Nach dem EU-Austritt Großbritanniens fehlen nach seinen Worten 12 bis 13 Milliarden Euro jährlich. Zudem will die EU neue Schwerpunkte setzen, darunter Forschung, Grenzsicherung ...

