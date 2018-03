Liebe Leser,

der US-amerikanische Industriekonzern 3M ist ein echter Dividenden-Champion. Seit mehr als 100 Jahren schüttet 3M regelmäßig eine Dividende aus.

Am Montag dieser Woche hat das Unternehmen eine Quartalsdividende (in den USA werden üblicherweise 4 Quartalsdividenden statt einer Jahresdividende ausgeschüttet) in Höhe von 1,36 US-Dollar ausgeschüttet.

Im laufenden Jahr wird sich die Dividende insgesamt auf 5,44 US-Dollar belaufen. Das entspricht auf Basis des aktuellen ... (Rolf Morrien)

