Dominique Gros, Bürgermeister von Metz, Designer Philippe Starck und Hilton präsentieren Maison Heler Metz, Curio Collection by Hilton, und verkünden ihre Vision einer Renaissance der elsässischen Stadt

Der Bürgermeister von Metz, Dominique Gros, der international berühmte Designer Philippe Starck und Hilton gaben Pläne für das unverkennbare Maison Heler Metz, Curio Collection by Hilton, bekannt. Das 14-stöckige Hotel wird unter der Marke Curio Collection by Hilton geführt werden. Die wegweisende Vereinbarung, die bei der Immobilienmesse MIPIM (Marché International des Professionnels de l'immobilier) bekannt gegeben wurde, sieht eine Investition in Höhe von 22,5 Millionen Euro vor, die unter der Leitung von Yvon Gérard und durch ein Konsortium von Investoren zustande kam.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180315006548/de/

Maison Heler Metz Joins Curio Collection by Hilton. (Photo: Business Wire)

"Maison Heler Metz ist ein einzigartiges Anwesen, dessen Design das Ambiente unserer handverlesenen Hotels Curio Collection by Hilton perfekt widerspiegelt. Es ist die erste Eröffnung eines Luxushotels in Metz seit vielen Jahren und eine beeindruckende Ergänzung unseres Portfolios in Frankreich, das immer noch das meistbesuchte Land der Welt ist", so Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President für Geschäftsfeldentwicklung EMEA bei Hilton.

Curio Collection by Hilton setzt sich aus annähernd 50 bemerkenswerten Hotels zusammen, die aufgrund ihres einzigartigen Charakters gewählt und wegen ihrer Individualität geschätzt werden. Maison Heler Metz ergänzt mehr als 20 Hotels der Marke Curio Collection by Hilton, die derzeit in Europa betrieben oder gebaut werden.

"Metz erlebt derzeit eine Wiedergeburt. Die Eröffnung des Centre Pompidou Metz und die Sanierung des weitläufigen Quartier de l'Amphithéâtre zieht Investitionen und namhafte Marken wie Philippe Starck und Hiltons Curio Collection an", erklärte Dominique Gros, Bürgermeister von Metz. "Projekte von diesem Kaliber in Metz zu sehen ist großartig und die Stadt kann sich auf spannende Zeiten freuen."

Maison Heler Metz wird das erste Hotel im Zentrum des frisch sanierten Quartier de l'Amphithéâtre sein, das von Grund auf und ganz von dem französischen Designer entwickelt wurde. Starck hat sich diesen außergewöhnlichen Bau in Anlehnung an das Centre Pompidou Metz vorgestellt, wie eine Art bewohnbares, surreales und poetisches Kunstwerk, das für die Region ein starkes Symbol darstellen wird.

"Dieses Projekt ist eine ‚unproportionierte' phantasmagorische Architektur", meinte Philippe Starck "Es ist ein Spiel mit herausgerissenen Wurzeln, eine symbolische Konstruktion der Region Lothringen."

Das monolithische und monochromatische Gebäude, auf dem sich ein traditionelles elsässisches Haus aus dem 18. Jahrhundert befindet, wird für Reisende wie für Einwohner ein einzigartiges Anlaufziel sein. Das Haus befindet sich hoch oben über dem 14. Stockwerk und bietet eine Dachterrasse mit Garten, gespickt mit einheimischen Bäumen, und einen atemberaubenden Blick auf die ganze Stadt. Weitere Annehmlichkeiten des Hauses sind ein gemütliches Restaurant mit dichterischem Ambiente sowie eine Lounge Bar. Die 119 Gästezimmer und Suiten sind komfortabel und elegant eingerichtet, ergänzt durch moderne Annehmlichkeiten wie ein Fitness-Center sowie private Tagungsräume.

"Philippe Starck gilt als Pionier internationalen Designs und es erfüllt uns mit Stolz, bei diesem Projekt mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen", sagte Yvon Gerard, Mitbegründer von Maison Heler und Leiter des Projekts.

Das Hotel ist Teil der sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Entwicklung von Metz, in einem neuen Stadtviertel, das Kultur, Wohnen und Wirtschaft gewidmet ist. Das auf dem Gelände des früheren Güterbahnhofs gebaute Maison Heler ist das ehrgeizigste Städteplanungsprojekt, das im letzten Jahrhundert in der Region gestartet wurde. Als erstes Hochhaus, das in der Mosel-Region gebaut wird und den Standards HQE RT2012 High Environment Quality entspricht, befindet sich Maison Heler Metz in unmittelbarer Nähe des Centre Pompidou-Metz, dem Einkaufszentrum Muse und dem Kongresszentrum, die in ihrer Gesamtheit die Attraktivität dieses unverkennbaren Hotels beleben und stärken.

"Maison Heler Metz ist eine fantastische Ergänzung unseres Quartier de l'Amphithéâtre. Während das Haus das Hotelangebot der Region verbessert, ist es zugleich ein eigenständiges Anlaufziel", so Jean-Luc Bohl, Vorsitzender von Metz Métropole.

Die Adresse von Maison Heler Metz, Curio Collection by Hilton, lautet ZAC Amphitheatre, 57000, Metz. Weitere Informationen über anstehende Eröffnungen von Curio Collection by Hilton finden Sie unter news.curiocollection.com/openings.

Über Maison Heler

www.maisonheler.com

Über Starck

www.starck.com / Facebook @StarckOfficial / Instagram @Starck

Über Curio Collection by Hilton

Curio Collection by Hilton (curiocollection.com) ist ein globales Portfolio von fast 50 einzigartigen Hotels und Resorts, die aufgrund ihres speziellen Charakters ausgesucht wurden. Hotels der Marke Curio Collection sprechen Reisende an, die unerwartete und authentische Erlebnisse suchen und gleichzeitig vom preisgekrönten Treueprogramm von Hilton, Hilton Honors, profitieren möchten. Erfahren Sie das Neueste über die Marke und ihre Häuser unter news.curiocollection.com; entdecken Sie Reiseziele der Curio Collection aus der Perspektive von Einheimischen mit 48-Stunden-Reiseplänen unter citiesbycurio.com; und verbinden Sie sich mit Curio Collection auf facebook.com/curiocollection, instagram.com/curiocollection und twitter.com/curiocollection.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes globales Gastgewerbeunternehmen mit einem Portfolio von 14 Weltmarken mit über 5.200 Häusern und mehr als 856.000 Zimmern in 105 Ländern und Regionen. Hilton hält an seiner Mission fest, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein und dafür besondere Erlebnisse zu bieten in jedem Hotel, für jeden Gast, bei jeder Gelegenheit. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Hilton Hotels Resorts, Waldorf Astoria Hotels Resorts, Conrad Hotels Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton und Hilton Grand Vacations. Mit Hilton Honors betreibt das Unternehmen außerdem ein preisgekröntes Gästebonusprogramm. Mitglieder von Hilton Honors, die direkt über die bevorzugten Hilton-Kanäle buchen, haben sofortigen Zugang zu Leistungen wie einem Schieberegler zur flexiblen Zahlung, mit dem Mitglieder genau festlegen können, wie viele Punkte sie mit Geldzahlung verbinden möchten, einen exklusiven Mitgliederrabatt, den es nirgendwo sonst gibt, sowie standardmäßig kostenloses WLAN. Weitere Informationen finden Sie unter newsroom.hilton.com. Folgen Sie Hilton auch auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180315006548/de/

Contacts:

Padraig Crowley

Hilton

padraig.crowley@hilton.com

+44 207 856 8005