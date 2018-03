Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LINDE - Linde stellt sich vorsorglich auch auf ein Scheitern der über 40 Milliarden Euro schweren Fusion mit Praxair ein. Nicht nur ist das Management des Gasekonzerns dem Vernehmen nach zunehmend nervös wegen des Zeitdrucks. Auch befasst sich eine Projektgruppe, welche der Gasekonzern für das Fusionsvorhaben eingerichtet hat, mit der Möglichkeit, dass die Konzerne die kartellrechtlichen Auflagen nicht rechtzeitig erfüllen. (FAZ S. 24)

BMW - Der Autobauer BMW will künftig ein Viertel der gesamten Kapazität im Münchener Werk für den "i4" vorhalten, wie BMW-Produktionsvorstand Oliver Zipse dem Handelsblatt sagte. Der Nachfolger des "i3" soll ab 2020 vom Band rollen und dem E-Auto zum Durchbruch auf dem Massenmarkt verhelfen. (HB S. 16)

GERMANIA - Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) will mehr Rechte für die Piloten der Fluggesellschaft Germania durchsetzen. Am Freitag nimmt die VC einen neuen Anlauf, um eine Tarifkommission zu etablieren. "Wir hatten 2010 schon einmal eine Tarifkommission gegründet, alle Mitglieder wurden damals am Tag der Einsetzung gekündigt", sagt VC-Präsident Ilja Schulz. (FAZ S. 23)

COVESTRO - Den Kunststoffkonzern Covestro gibt es erst seit zweieinhalb Jahren. Doch schon jetzt gilt das Unternehmen als Paradebeispiel für eine erfolgreiche Konzernabspaltung. 2015 hat sich der Pharmakonzern Bayer von seiner Kunststoffsparte getrennt und sie an die Börse gebracht. Seitdem hat sich der Aktienkurs mehr als verdreifacht, der Börsenwert beträgt heute 17 Milliarden Euro. Die Erfolgsgeschichte wird an diesem Montag mit dem Aufstieg in den DAX gekrönt. (HB S. 6)

UNILEVER - Unilever gibt den Firmensitz in London auf. Damit zieht der britisch-niederländische Konsumgüterriese die Konsequenz aus dem Brexit-Votum. Die jahrzehntelange Doppelstruktur mit zwei rechtlich eigenständigen Unternehmen in beiden Ländern wird aufgelöst. Für die britische Regierung ist die Entscheidung eine herbe Niederlage. (HB S. 20/FAZ S. 17)

