FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.079 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.057 EUR

27T XFRA US8724381061 THL CREDIT INC. 0.219 EUR

1T1 XFRA GB00BDSFG982 TECHNIPFMC PLC DL 1 0.105 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.101 EUR

T2V1 XFRA DK0060636678 TRYG AS NAM. DK 5 0.659 EUR

39VA XFRA AU000000VLS8 VITA LIFE SCIENCES 0.014 EUR

1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1 0.130 EUR