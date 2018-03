DIAGEO ist als größter Getränkekonzern mit 71,4 Mrd. € Marktwert (umgerechnet) eine Sondernummer: Umsatz um 14/15 Mrd. € und ein KGV von 20. DIAGEO kontrolliert damit einen Weltmarktanteil für hochprozentige Alkoholika von 30 bis 35 %. Lässt sich daraus mehr machen? Nur durch Konzentration im Marketing, kaum in der Produktion oder in der Entwicklung neuer Produkte. Denn Whisky bleibt Whisky, um es salopp zu formulieren. Wir investieren auf der Ebene 25/27 € (umgerechnet) mit einem Erwartungspotenzial von etwa 20 % für 12 bis 15 Monate. Für Alkoholika dieser Art gibt es keine größeren Zollrisiken. Es ist zudem die einzige Alternative in dieser Größe, die es weltweit gibt.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 11 vom 17.3.2018.



