Fraport -Aktien sind am Freitag nach der Vorlage von Geschäftszahlen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,05 Prozent auf 84,50 Euro gefallen. Die Resultate für 2017 lägen in etwa auf dem Niveau der Markterwartungen bis einen Tick darunter, sagte ein Händler. Zudem schienen die Markterwartungen für 2018 bereits am oberen Ende des Ausblicks des Flughafenbetreibers zu liegen. Daher könnten einige Anleger nun vielleicht erst einmal weiter Kasse machen.

Die Papiere haben seit ihrem Rekordhoch von 97,26 Euro im Januar zwar schon um rund 12 Prozent nachgegeben. Auf Sicht von zwölf Monaten zählen sie mit einem Plus von immer noch rund 41 Prozent aber weiterhin zu den Favoriten im MDax .

Fraport will den operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2018 von 1,0 Milliarden auf 1,08 bis 1,11 Milliarden Euro steigern. Beim Umsatz geht Fraport-Chef Stefan Schulte von einem Anstieg auf bis zu 3,1 Milliarden Euro aus./mis/jha/

