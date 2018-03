Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-16 / 08:00 *Pressemitteilung* *ACCENTRO Real Estate AG wächst im Geschäftsjahr 2017 * *deutlich und übertrifft Ergebnisprognose * *- Steigerung des Konzernumsatzes um 17,8 % auf 147,3 Mio. EUR, EBIT wächst um 7,3 % auf 36,4 Mio. EUR und übertrifft Prognose* *- Wert des Privatisierungsportfolios steigt durch den Erwerb von 1.339 Wohneinheiten um 36,0 % auf 304,0 Mio. EUR* *- Erhöhung der Dividende um 13,3 % auf 0,17 Euro je Aktie geplant* *- Gute Perspektiven für 2018: ACCENTRO erwartet Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich und ein EBIT zwischen 37 Mio. EUR und 40 Mio. EUR* *- 100 Mio. EUR Unternehmensanleihe legt Grundstein für weiteres Wachstum* *Berlin, 16. März 2018* *-* Die ACCENTRO Real Estate AG, (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), Berlin, führend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland, blickt auf ein erfolgreiches Berichtsjahr 2017 zurück und hat mit einem starken Geschäftsergebnis die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz kletterte um 17,8 % auf 147,3 Mio. EUR (Vj. 125,1 Mio. EUR). Das EBIT stieg um 7,3 % auf 36,4 Mio. EUR (Vj. 33,9 Mio. EUR) und liegt damit oberhalb der Ergebnisprognose von 34 Mio. EUR bis 36 Mio. EUR. *Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG: * "Die erfreulichen Geschäftszahlen 2017 bestätigen unsere Strategie eines klaren Fokus auf die Wohnungsprivatisierung. Im Geschäftsjahr haben wir uns mit dem Ausbau unseres Privatisierungsportfolios weiteres Wachstumspotenzial gesichert. Unsere jüngsten Zukäufe und Kooperationen stimmen uns zuversichtlich, dass wir im Geschäftsjahr 2018 diesen Kurs fortsetzen werden." *Positive Geschäftsentwicklung mit konsequentem Ausbau des Privatisierungsgeschäfts* Insgesamt hat ACCENTRO im Berichtszeitraum 992 Einheiten aus dem eigenen Portfolio an Eigennutzer, Kapitalanleger und institutionelle Investoren veräußert (VJ. 976). "Mit dem Verkauf von nahezu 1.000 Wohnungen innerhalb eines Jahres haben wir erneut unsere Leistungsfähigkeit im Verkauf unter Beweis gestellt. Dabei erwirtschaften wir attraktive Renditen: Im Geschäftsjahr 2017 lag unsere EBIT-Marge bei rund 25 %", kommentierte Jacopo Mingazzini die Geschäftsentwicklung. Die Ausweitung der Verkaufsumsätze gründet auf dem Anstieg der Einzelprivatisierungen auf mehr als 600 Wohneinheiten, davon 488 aus eigenem Bestand (Vj. 271). Zudem stiegen die Mieterlöse aus dem Privatisierungsportfolio um 17,8 % auf 7,8 Mio. EUR. ACCENTRO hat dabei die Geschäftsaktivitäten ausgehend vom Heimatmarkt Berlin auf andere deutsche Metropolregionen ausgeweitet. Inzwischen ist ACCENTRO in Berlin, Hamburg, Hannover, Leipzig und Köln präsent. *Deutlicher Wertzuwachs mit Aufbau des Privatisierungsportfolios* Im Berichtsjahr erhöhte sich die Bilanzsumme um 15,7 % auf 347,8 Mio. EUR (Vj: 300,5 Mio. EUR). Die Zunahme beruht im Wesentlichen auf dem deutlichen Ausbau des Portfolios an Vorratsimmobilien, der gegenüber dem Vorjahr um 36,0 % auf 304,0 Mio. EUR stieg (Vj. 223,6 Mio. EUR). Dieses Privatisierungsportfolio wurde im Geschäftsjahr 2017 mit dem Erwerb von 1.339 Wohneinheiten vor allem in Berlin, Hannover, Köln und im Leipziger Umland weiter gestärkt. Für weitere 376 Einheiten in Berlin mit einem Ankaufspreis von 63,0 Mio. EUR wurden im Berichtszeitraum Kaufverträge abgeschlossen. Bei diesen Immobilien erfolgt der Nutzen-Lasten-Wechsel in 2018. "Die erfolgreich platzierte Unternehmensanleihe in Höhe von 100 Mio. EUR soll die schnelle Umsetzung der bereits erfolgten Ankäufe sichern und zur weiteren Steigerung des Expansionstempos beitragen", sagt Jacopo Mingazzini. *Anhebung der Dividende geplant* Ebenfalls erfreulich ist die deutliche Steigerung des Eigenkapitals um 12,3 % auf 153,7 Mio. EUR (Vj. 136,8 Mio. EUR). Dabei hat ACCENTRO die Eigenkapitalquote in Höhe von 44,2 % trotz der gestiegenen Bilanzsumme auf einem stabilen Niveau gehalten (Vj. 45,5 %). Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung plant der Vorstand, der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende für das Jahr 2017 in Höhe von 0,17 EUR je Aktie vorzuschlagen. Dies entspricht einer Steigerung von 13,3 % gegenüber der Vorjahresdividende von 0,15 EUR. Auf Basis des XETRA-Schlusskurses am 15.03.2018 von 7,92 EUR entspricht dies einer Dividendenrendite von etwa 1,9 %. *Positiver Ausblick auf das Jahr 2018* Aufbauend auf die erfolgte Ausweitung des Privatisierungsportfolios blickt ACCENTRO positiv in das Geschäftsjahr 2018. Der Vorstand erwartet einen nochmals deutlich wachsenden Umsatz im zweistelligen Prozentbereich verbunden mit einem Anstieg des EBIT auf 37 Mio. EUR bis 40 Mio. EUR. Damit wird ACCENTRO ihre Position als marktführende börsennotierte Gesellschaft für Wohnungsprivatisierungen in Deutschland weiter ausbauen. Der Geschäftsbericht 2017 der ACCENTRO Real Estate AG steht auf der Webseite des Unternehmens unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: http://www.accentro.ag/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte / [1]. *Über die ACCENTRO Real Estate AG* Die börsennotierte ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zusätzliche Umsätze generiert ACCENTRO über Portfolioverkäufe und die Vermarktung von Wohnungen für institutionelle Investoren und Projektentwickler. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Köln, Düsseldorf, das Rhein-Main-Gebiet, Leipzig, Hannover oder Bonn. Die börsennotierte ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zusätzliche Umsätze generiert ACCENTRO über Portfolioverkäufe und die Vermarktung von Wohnungen für institutionelle Investoren und Projektentwickler. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Köln, Düsseldorf, das Rhein-Main-Gebiet, Leipzig, Hannover oder Bonn. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). 