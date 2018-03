Die Erlöse legten im abgelaufenen Quartal um knapp ein Viertel auf 2,08 Mrd. $ zu, der Gewinn stieg um gut 180 Mio. $ auf 583,1 Mio $. Es war bereits das siebte Quartal in Folge, dass die Zahlen besser ausfielen als Analysten erwartet hatten. Vor allem das Creative-Cloud-Angebot, in dem unter anderem die populäre Fotobearbeitungssoftware Photoshop enthalten ist, kam bei den Kunden gut an. Der Konzern hat sein Geschäftsmodell von Lizenzverkäufen auf Web-Abos umgestellt und erzielt damit kontinuierlichere und berechenbarere Einnahmen.



