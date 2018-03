ORBIS AG: Konzernabschluss: Vorläufiges Ergebnis des Jahres 2017 DGAP-Ad-hoc: ORBIS AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis ORBIS AG: Konzernabschluss: Vorläufiges Ergebnis des Jahres 2017 16.03.2018 / 09:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ORBIS AG Konzernabschluss: Vorläufiges Ergebnis des Jahres 2017 Saarbrücken, 16. März 2018 - Für das im General Standard notierte Saarbrücker Software- und Business Consulting-Unternehmen ORBIS AG zeichnen sich im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses folgende, über den Prognosen liegende, Kennzahlen im Geschäftsjahr 2017 ab: Der vorläufige Konzernumsatz steigt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,4 % auf TEUR 50.357 (Vorjahr: TEUR 46.014). Das vorläufige Betriebsergebnis (EBIT) verbessert sich im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr um 16,3 % auf TEUR 2.496 (Vorjahr: TEUR 2.146). Das vorläufige Ergebnis vor Steuern (EBT) erhöht sich um 12,8 % auf TEUR 2.484 (Vorjahr: TEUR 2.203). Die ORBIS AG erzielt ein vorläufiges Konzernergebnis nach Steuern und Minderheitenanteilen in Höhe von TEUR 1.659 (Vorjahr: TEUR 1.485); das ist eine Steigerung von 11,7%. Damit erhöht sich das vorläufige Ergebnis je Aktie um 12,6 % auf 20 Cent je Aktie (Vorjahr: 18 Cent je Aktie). Die Feststellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 wird voraussichtlich in der am 22. März 2018 stattfindenden Bilanzsitzung des Aufsichtsrats erfolgen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.orbis.de oder Dr. Sabine Stürmer, Leiterin Investor Relations der ORBIS AG Tel: +49 (0)681 99 24 605, E-Mail: sabine.stuermer@orbis.de Kontakt: Dr. Sabine Stürmer Leiterin Investor Relations, Telefonnummer:0681 9924 605 16.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ORBIS AG Nell-Breuning-Allee 3-5 66115 Saarbrücken Deutschland Telefon: +49 (0)6819 924-0 Fax: +49 (0)6819 924-111 E-Mail: info@orbis.de Internet: www.orbis.de ISIN: DE0005228779 WKN: 522877 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 664657 16.03.2018 CET/CEST

