Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Gamesa nach Medienberichten über geplante Notreparaturen beim Array-Projekt in London auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Er habe darüber mit Siemens und Gamesa gesprochen und gehört, dass dies bereits vor dem Vollzug der Fusion zum Windturbinenhersteller Siemens Gamesa bekannt gewesen sei, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Rückstellungen seien daher bereits gebildet worden, weitere nicht nötig. Zwar habe das alles daher keinen Einfluss auf das operative Ergebnis, aber dürfte zu Mittelabflüssen führen./ck/ag Datum der Analyse: 14.03.2018

AFA0012 2018-03-16/09:44

ISIN: ES0143416115