Geht der Plan auf, steht der Kurs in zwei Jahren über 20 €. Mit den hohen Cashflows aus dem Pferdewettengeschäft, wo man in Deutschland die Nummer zwei ist, baut man derzeit das Sportwettengeschäft auf. Wie uns CEO Hofer in einemInterview darlegte, liegt man operativ im Pferdewettengeschäft über Plan. 2018 und 2019 wird man unter dem Strich jedoch eine schwarze Null fahren. Jeder verdiente Euro wird dafür verwendet, das Sportwettengeschäft zusammen mit Cashpoint, einer Gauselmann-Tochter, aufzubauen. Ab2020/21 könnte dann ein operativer Gewinn um 5 bis 6 Mio. € für den Gesamtkonzern stehen. Börsenwert aber nur 50 Mio. €. Nähere Details folgen in den nächsten Wochen.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 11 vom 15.3.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info