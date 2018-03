Mitarbeiterfokussierte Unternehmenskultur bei Workday in Deutschland fördert Innovationskraft

MÜNCHEN, Deutschland, March 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday (https://www.workday.com/de-de/homepage.html?&_rda=/de) (NASDAQ:WDAY), ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- (http://www.workday.com/de/applications/financial_management.php) und Personalwesen (http://www.workday.com/de/applications/human_capital_management.php), ist einer der besten Arbeitgeber in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt das Great Place to Work (GPTW)-Institut, das Workday in der Liste der besten Arbeitgeber Deutschlands auf Platz 3 gelistet hat. Workday ist zum ersten Mal im Ranking vertreten. Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit mehr als 8.200 Mitarbeiter, davon mehr als 1.400 in Europa.

Workday in Deutschland ist ein Hub für Innovation und technisches Know-how. Seine Mitarbeiter nehmen Schlüsselpositionen in den Bereichen Produkt- und Technologieentwicklung, Lokalisierungsleistungen, Produktmanagement sowie in Vertrieb, Marketing, Alliances und Services ein. Der Hauptsitz von Workday in Deutschland befindet sich in München, daneben gibt es weitere Büros in Berlin und Frankfurt.

"Eine positive Unternehmenskultur schafft ein vertrauensvolles, ja fürsorgliches Umfeld, in dem Mitarbeiter gemäß ihrer Stärken und ihres individuellen Ansatzes ihre beste Leistung bringen können", kommentiert Christoph Kull, Geschäftsleiter Vertrieb und Marketing DACH bei Workday. "Das steigert im Endeffekt die Kundenzufriedenheit. Die Auszeichnung von Workday als einer der besten Arbeitgeber in Deutschland ist eine große Anerkennung für unsere Mitarbeiter und die positive Arbeitsatmosphäre, die sie in unseren lokalen Niederlassungen schaffen."

Workday wurde schon mehrfach international als Arbeitgeber ausgezeichnet, so unter anderem mit Platz 7 in Fortunes Liste der 100 besten Arbeitgeber in den USA (https://www.workday.com/en-us/company/newsroom/press-releases/press-release-details.html?id=2203078), als zweitbester Arbeitgeber in Irland (https://www.workday.com/en-gb/company/newsroom/press-releases/press-release-details.html?id=2203320) und als Nummer 3 der besten großen Arbeitgeber in Europa (https://www.workday.com/en-gb/company/newsroom/press-releases/press-release-details.html?id=2171192) durch das GPTW-Institut.

Workday ist immer auf der Suche nach neuen Talenten. In Deutschland sucht das Unternehmen derzeit beispielsweise einen Global Account Executive, einen Software Engineer und einen Language Translation Manager. Weitere Informationen erhalten Sie hier (https://workday.wd5.myworkdayjobs.com/Workday/10/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be).

Methodik

Das Great Place to Work-Institut bewertet die Richtlinien und Praktiken in Unternehmen in neun Schlüsselbereichen: Inspirieren, Informieren, Zuhören, Anerkennen, Entwickeln, Danken, Einstellen, Feiern und Beteiligen. Sie vergleichen diese Praktiken dann mit anderen Unternehmen im gleichen Land. Die zweite Stufe der Bewertung ist eine anonyme Trust Index-Umfrage, die die Wahrnehmung von Mitarbeitern in fünf Kategorien erfasst: Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamorientierung. Abschließend erfolgt eine ausführliche qualitative Analyse der offenen Kommentare der Mitarbeiter.

Die vollständige Liste der 2018 aufgeführten Unternehmen und Preisträger sowie die Rankings der vergangenen Jahre finden Sie unter http://www.greatplacetowork.de (http://www.greatplacetowork.de/).

Über Workday

Workday (http://www.workday.de/) ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz (http://www.workday.com/de/applications/financial_management.php)- und Personalwesen (http://www.workday.com/de/applications/human_capital_management.php). Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und bietet weltweit Anwendungen in den Bereichen Finanzmanagement, Human Capital Management und Analyse für große Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden. Von mittelständischen Unternehmen bis hin zu Fortune-50-Unternehmen haben sich Organisationen bereits für Workday entschieden.

