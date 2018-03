Die Commerzbank hat die Einstufung für Linde auf "Hold" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Unterbrechung der laufenden Frist für die kartellrechtliche Prüfung des Zusammenschlusses mit Praxair durch die EU-Kommission sei in einem solch komplexen Prozess nichts ungewöhnliches, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Linde-Management rechne im zweiten Halbjahr mit einem erfolgreichen Abschluss der Zusammenlegung./ag/ajx Datum der Analyse: 16.03.2018

ISIN: DE0006483001