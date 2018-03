Führendes IT-Unternehmen trägt dazu bei, die Präsenz von Mitratech auf dem afrikanischen Finanzmarkt zu stärken

AUSTIN, Texas, 16. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitratech (http://www.mitratech.com/), der führende Anbieter von Rechts-, Compliance- und Risikomanagement-Software, gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein Partnerschaftsabkommen mit Union Systems Limited (USL) geschlossen hat, einem führenden Informationstechnologieunternehmen, das auf die Vermarktung und Implementierung von Softwarelösungen für Banken und Finanzinstitute in ganz Afrika spezialisiert ist.

USL wird Mitratechs DataStoreDSX (http://www.mitratech.com/datastoredsx/) Enterprise Content Management (ECM)-Softwarelösung vermarkten und implementieren, die seit über 20 Jahren der Branchenstandard für ECM-Lösungen für Banken in Afrika ist und Kunden in allen Ländern südlich der Sahara hat. Diese Allianz stärkt die Position sowohl von USL als auch von Mitratech als führende Quelle für Information-Governance- und Content-Management-Technologie auf einem Kontinent, auf dem sechs der zehn am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt beheimatet sind. Mit der verbesserten Fähigkeit, große Datenmengen ordnungsgemäß zu speichern, anzuzeigen, zu archivieren und zu verteilen, unterstützt DataStoreDSX Banken bei der Einhaltung von Vorschriften, einschließlich solcher, die häufig von Zentralbanken und verschiedenen internationalen Regulierungsbehörden aktualisiert werden.

"Wir unterstützen seit vielen Jahren die Software afrikanischer Banken und arbeiten mit führenden Banken in verschiedenen Ländern zusammen. Daher ist es für USL von entscheidender Bedeutung, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die Qualität garantieren und unseren Kunden ein hohes Maß an Fachwissen bieten können", erklärte Aonghus Geraghty, President und Chief Sales Officer von Union Systems Limited (http://unionsystems.com/). "Digitale Technologien zeichnen sich durch große Netzwerkeffekte, hohe Fixkosten und Grenzkosten von nahezu null aus. Bei USL sind wir der Meinung, dass dies wichtige Punkte für Banken sind, die planen, die großen Gewinner auf dem afrikanischen Markt zu sein. Durch unsere Partnerschaft mit Mitratech sind wir in der Lage, diese ambitionierten Banken dabei zu unterstützen, ihr Dokumentenhandling in der gesamten Bank vollständig zu automatisieren, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten, Kosten zu senken und den Kundenservice zu verbessern."

Über 25 Banken, darunter die größte Bank Afrikas und die profitabelste Bank im größten Markt des Kontinents, verlassen sich auf die Unterstützung von Mitratech, um der steigenden Nachfrage nach Anpassung, Kommunikation und Zugang zu Kundeninformationen zu begegnen. DataStoreDSX unterstützt wichtige Unternehmensprozesse und bietet eine durchgängige Kontrolle über alle Inhalte in einem Unternehmen, einschließlich gescannter Dokumente, Textdateien, Bilder, Word-Dokumenten, E-Mails, Druckdatenströmen, Tabellen und mehr. Durch die Bereitstellung einer digitalen Sammlung von strukturierten und unstrukturierten Unternehmensinformationen aus einer Hand integriert sich DataStoreDSX nahtlos in Geschäftsanwendungen, um die Verwaltung von Informationen auf Unternehmensebene und die unmittelbaren und künftigen regulatorischen, rechtlichen, Risiko- und betrieblichen Anforderungen eines Unternehmens zu unterstützen.

"Wir freuen uns sehr, Union Systems Limited in unserem Partnernetzwerk begrüßen zu dürfen", ergänzte Connor Blake, Director of Alliances & Partnerships für Mitratech. "Die Kombination unserer Dokumentenmanagementlösung DataStoreDSX in Verbindung mit der Fachkompetenz von USL und den langjährigen Beziehungen mit afrikanischen Banken kann für die weitere Etablierung von DataStoreDSX als De-facto-Standard für Enterprise Content Management in der Region nur förderlich sein. Sie liefert hervorragende Ergebnisse, indem sie sich an die sich ständig ändernden Betriebsbedingungen, Vorschriften und den Wettbewerb anpasst."

Weitere Informationen über Mitratech finden Sie unter www.mitratech.com (http://www.mitratech.com/). Weitere Informationen zu Union Systems Limited finden sie unter www.unionsystems.com (http://www.unionsystems.com/).

Über Union Systems Limited

Union Systems Limited (USL) ist ein IT-Unternehmen, das sich auf die Unterstützung von fortschrittlicher Software für führende Banken und Finanzinstitute in ganz Afrika spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Lagos, Nigeria, verfügt über ein tiefgehendes Verständnis der afrikanischen Märkte. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1993 hat USL Partnerschaften mit internationalen Blue-Chip-Organisationen wie IBM, Oracle, Finastra, FircoSoft, 01 Systems und Mitratech aufgebaut. Näheres erfahren Sie unter www.unionsystems.com (http://www.unionsystems.com/).

Über Mitratech

Mitratech ist ein marktführender Anbieter von Softwarelösungen für rechtliche, Compliance- und operative Risiken mit mehr als 1.200 Unternehmenskunden aller Größen rund um die Welt, darunter fast 40 Prozent der Fortune-500-Unternehmen und mehr als 500.000 Benutzer in über 160 Ländern. Das Portfolio von Mitratech an Software für Unternehmensrecht und Risikomanagement umfasst: Management von Rechtsangelegenheiten, Ausgabenmanagement, eBilling, Legal Hold, Vertragsmanagement, Risikomanagement, Richtlinienmanagement, Auditmanagement sowie Gesundheits- und Sicherheitsmanagement. Näheres erfahren Sie unter www.mitratech.com (http://www.mitratech.com/).

MEDIENANSPRECHPARTNER

Ellen Mason, Mitratech, ellen.mason@mitratech.com (mailto:ellen.mason@mitratech.com), +1.512.646.8802

Ngozi Ilondu, Union Systems Limited, ngozi.ilondu@unionsystems.com (mailto:ngozi.ilondu@unionsystems.com), +234.803.894.9461

