Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006) hat am 14. März ihre Konzern-Geschäftszahlen für das Jahr 2017 bekanntgegeben.

Der Auftragseingang belief sich auf 1.556,5 Millionen Euro und lag damit 23,4 Prozent über dem Vorjahreswert von 1.261,4 Millionen Euro. Dabei legten alle wesentlichen Anwendungsbereiche einschließlich des Servicegeschäfts zu.

Mit knapp 162.000 verkauften Motoren hat sich der Absatz um 22,0 Prozent erhöht. Der Absatz in den Anwendungsbereichen Material Handling, Baumaschinen und in der Landtechnik wuchs signifikant. Der Umsatz lag mit 1.479,1 Millionen Euro um 17,4 Prozent über dem Vorjahreswert von 1.260,2 Millionen Euro. Dabei stiegen die Umsatzerlöse in den Regionen EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) um 21,9 Prozent und Amerika um 11,9 Prozent. In der Region Asien/Pazifik lag der Umsatz auf Vorjahresniveau.

Das operative Ergebnis (EBIT vor Sondereffekten) ...

