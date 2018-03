Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG VZ -0,68% auf 73,5, davor 10 Tage ohne Veränderung , Telekom Austria -0,13% auf 7,71, davor 8 Tage im Plus (7,07% Zuwachs von 7,21 auf 7,72), Samsung Electronics -1,48% auf 792,93, davor 7 Tage im Plus (11,55% Zuwachs von 721,5 auf 804,82), Nordex +0,53% auf 8,746, davor 6 Tage im Minus (-6,57% Verlust von 9,31 auf 8,7), Barrick Gold -0,89% auf 12,21, davor 5 Tage im Plus (5,3% Zuwachs von 11,7 auf 12,32), Apache Corp. -0,87% auf 35,34, davor 5 Tage im Plus (2,89% Zuwachs von 34,65 auf 35,65), Mytilineos Holdings-0,5% auf 9,97, davor 5 Tage im Plus (4,7% Zuwachs von 9,57 auf 10,02), Varta AG +0,5% auf 18,05, davor 5 Tage im Minus (-11,53% Verlust von 20,3 auf 17,96), Valeant -1% auf 16,78, davor 4 Tage im Plus (11% Zuwachs von 15,27...

