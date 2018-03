Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit der Anbindung der Handelsteilnehmer begründet die Deutsche Börse die technischen Probleme, die am Freitagmorgen zur den gravierendsten Verzögerungen des Börsenstarts seit Langem geführt haben. "Die gleichberechtigte Anbindung der Teilnehmer war nicht gewährleistet, weder an der Eurex noch im Xetra-System", sagte ein Sprecher des Börsenbetreibers nach Wiederaufnahme des Handels im Gespräch mit Dow Jones Newswires. Der gleichberechtigte Zugang sei aber ein hohes Gut, sagte er.

Mittlerweile liefen die Systeme stabil, sagte er. "Die Gleichberechtigung bei den Zugängen ist sichergestellt, damit ist das Problem behoben", so der Sprecher. Es werde nun aber weiter analysiert.

Auf den weiteren Handelsverlauf sollten die verzögerten Eröffnungen keinen Einfluss haben. Sowohl die Auktionen als auch die Settlements von Futures und Optionen würden nun voraussichtlich wie geplant durchgeführt.

Hexensabbat am Freitag

Am Freitag findet der so genannte große Hexensabbat statt. An der Terminbörse Eurex laufen die Index-Optionen und die Index-Futures sowie die Aktienoptionen mit Laufzeit März aus.

Betroffen von der technischen Panne und den Verzögerungen war auch das Börsendebüt von Siemens Healthineers. Der Eröffnungsauktion begann erst gegen 9.45 Uhr, der erste Kurs stand somit erst gegen 10.00 Uhr. Mittlerweile läuft die Kursfindung aber auch hier reibungslos. Die Aktie steigt um 5,0 Prozent auf 29,41 Euro.

March 16, 2018 05:31 ET (09:31 GMT)

