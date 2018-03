Die DMS-Technologie liefert seit Jahren bewährte Ergebnisse bei der Überwachung von Kräften und Drehmomenten in Maschinen und Anlagen. Die dabei eingesetzten Kraftsensoren, Drehmomentsensoren sowie Mehrachsen- und Mehrkomponenten-Sensoren für Kraft und Drehmoment werden immer komplexer, um dem steigenden Bedarf an höherer Präzision und Leistungsfähigkeit gerecht zu werden. Analoge Technologien bieten einen enormen Geschwindigkeitsvorteil bei der Umsetzung der Signale. So können neben einer hohen Präzision reflexartige Reaktionszeiten gerade bei schnellen Maschinenprozessen und Robotern erreicht werden. Dabei müssen die Sensoren immer schneller und gleichzeitig mit hoher Robustheit die analogen und sensiblen Kleinsignale aus dem Prozess heraus zum Steuerrechner führen. Besonders bei Sensoren mit kleinen mechanischen Abmessungen und mehreren integrierten Dimensionen ist dies eine große Herausforderung, insbesondere an die Steckverbindung zwischen Sensoreinheit und Übertragung. An diesen Stellen sind die Übergänge besonders empfindlich auf Störungen, wie zum Beispiel Maschinenvibrationen oder Bewegungen an den Lötstellen. Zusätzlich soll die Verbindung für die Installation und beim Service einfach trennbar und wieder ansteckbar sein. Hier erweisen sich die Steckverbindungen von Fischer Connectors als besonders stabil und Kontaktsicher.

DMS-Sensoren in der Kraftmesstechnik

Die Kraft-/Momenten Sensoren K6D bestehen aus sechs unabhängigen DMS-Sensoren, die mit Dehnungsmessstreifen in Vollbrückenschaltung ausgerüstet sind. Aus den sechs Sensorsignalen werden durch eine Berechnungsvorschrift die Kräfte in den drei Achsen des Raumes (Fx,Fy,Fz) sowie die drei Momente um diese drei Achsen (Mx,My,Mz) berechnet. Der Messbereich des Mehrkomponenten-Sensors wird bestimmt durch:

die Messbereiche der sechs unabhängigen Kraftsensoren

die geometrische Anordnung der sechs Kraftsensoren beziehungsweise über den Durchmesser des Sensors.

Die einzelnen Signale der sechs Kraftsensoren können nicht unmittelbar durch die Multiplikation mit einem Skalierungsfaktor einer Kraft oder einem Moment zugeordnet werden.

Die Berechnungsvorschrift lässt sich mathematisch exakt durch das Kreuzprodukt aus der Kalibriermatrix mit dem Vektor der sechs Sensorsignale beschreiben.

Wesentliche Vorteile dieser Funktionsweise sind:

eine besonders hohe Steifigkeit

eine besonders gute Trennung der sechs Komponenten ("geringes Übersprechen") ...

