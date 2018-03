Die Aktie der Deutschen Bank hat am 09. Februar ein neues 12-Monats-Tief bei 12,45 Euro markiert. Wie heute bekannt wurde, ist Deutschlands größte Bank 2017 tiefer in die roten Zahlen gerutscht als zunächst angenommen. Im testierten Jahresabschluss, der am Freitag veröffentlicht wurde, weist der Frankfurter Dax -Konzern 735 Millionen Euro Verlust aus. Anfang Februar hatte die...

