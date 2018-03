Die Prinzipien des Value Investing schließen Investments in Wachstumsaktien nicht aus. Aber es gilt genau hinzusehen. Denn viel zu schnell fällt so mancher Privatanleger auf die windigen PR-Versprechen viel zu hoch gelobter Unternehmer herein. Jüngstes Beispiel könnte Spotify werden. Der weltgrößte Musikstreaming-Dienst hat seinen Börsengang für den 3. April angesetzt. Nach Einschätzung von Analysten könnte es die Firma mit zuletzt mehr als 70 Millionen zahlenden Abonnenten auf einen Börsenwert von rund 20 Milliarden Dollar bringen ...

