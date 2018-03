Folgende Instrumente werden in die Product Assignment Group GER0 aufgenommen:



Handelsmodell: Continuous Trading

Instrumentenname Kuerzel ISIN Prod. Assignm. Group alt Prod. Assignm. Group neu

Gerry Weber Int. AG GWI1 DE0003304101 SDX1 GER0

MLP SE MLP DE0006569908 SDX1 GER0

GFT Technologies SE GFT DE0005800601 TDX1 GER0

ADVA Optical Networking SE ADV DE0005103006 TDX1 GER0



Bitte beachten Sie, dass bei allen vorgenannten Aenderungen die offenen Orders in den betroffenen Instrumenten nicht geloescht werden.



Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an die Xetra Trading

Helpline unter der Telefonnummer +49-(0) 69-2 11-1 14 00.