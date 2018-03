Die Deutsche Boerse AG hat ueber Aenderungen in den Aktienindizes entschieden. Daraus ergeben sich folgende Aenderungen fuer den Handel auf Xetra (MIC: XETR) mit Wirkung zum 19. Maerz 2018:



Folgende Instrumente werden in die Product Assignment Group DAX1 aufgenommen:



Handelsmodell: Continuous Trading

Instrumentenname Kuerzel ISIN Prod. Assignm. Group alt Prod. Assignm. Group neu

Covestro AG 1COV DE0006062144 MDX1 DAX1



Folgende Instrumente werden in die Product Assignment Group MDX1 aufgenommen:



Handelsmodell: Continuous Trading

Instrumentenname Kuerzel ISIN Prod. Assignm. Group alt Prod. Assignm. Group neu

ProSiebenSat.1 Media SE PSM DE000PSM7770 DAX1 MDX1

Aroundtown S.A. AT1 LU1673108939 SDX1 MDX1

Rocket Internet SE RKET DE000A12UKK6 SDX1 MDX1



Folgende Instrumente werden in die Product Assignment Group SDX1 aufgenommen:



Handelsmodell: Continuous Trading

Instrumentenname Kuerzel ISIN Prod. Assignm. Group alt Prod. Assignm. Group neu

Steinhoff Internatl Hldgs N.V SNH NL0011375019 MDX1 SDX1

SUEDZUCKER AG SZU DE0007297004 MDX1 SDX1

Corestate Capital Holding S.A CCAP LU1296758029 LUX0 SDX1

JOST Werke AG JST DE000JST4000 GER0 SDX1



Folgende Instrumente werden in die Product Assignment Group TDX1 aufgenommen:



Handelsmodell: Continuous Trading

Instrumentenname Kuerzel ISIN Prod. Assignm. Group alt Prod. Assignm. Group neu

Aumann AG SNH DE000A2DAM03 GER0 TDX1

ISRA VISION AG ISR DE0005488100 GER0 TDX1



Bitte beachten Sie, dass bei allen vorgenannten Aenderungen die offenen Orders in den betroffenen Instrumenten nicht geloescht werden.



Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an die Xetra Trading

Helpline unter der Telefonnummer +49-(0) 69-2 11-1 14 00.