Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Lufthansa von 36,93 auf 32,55 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Neil Glynn senkte die Schätzung für das Wachstum der Durchschnittserlöse in diesem Jahr von 2 auf 1 Prozent. Daraus resultiere wiederum eine um 4 Prozent niedrigere Annahme für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit), schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Branche befinde sich in einer späten Phase des Aufwärtszyklus./bek/ag Datum der Analyse: 16.03.2018

