Westinghouse Electric Company kündigte heute an, dass es ein wichtiges Stilllegungsprojekt in dem ehemaligen Kernkraftwerk Barsebäck in Skåne, Schweden, abgeschlossen hat.

Barsebäck Unit 2 wurde 2005 abgeschaltet und die Stilllegungsarbeit begann im August 2016. Zum Arbeitsumfang von Westinghouse gehörte die Zerlegung unter Wasser und Verpackung von Einbauten im Reaktorbehälter sowie Ingenieurstudien und die Ausrüstungsherstellung und Qualifizierung im Voraus.

"Westinghouse ist stolz darauf, dieses wichtige Stilllegungsprojekt pünktlich und im Rahmen des Budgets abzugeben", sagte Yves Brachet, Westinghouse Senior Vice President, Global Decommissioning, Decontamination, Remediation and Waste Management. "Unsere weltweite Kompetenz in diesem Bereich wird unseren Kunden im Norden helfen, eine Vielzahl von Altangelegenheiten bezüglich kommerziellen Kernkraftwerken sicher handzuhaben."

Die Leitung im Barsebäck Kraft AB (BKAB) ist ebenfalls mit diesem ersten erfolgreichen Schritt der ersten Demontage eines kommerziellen Kernkraftwerks in Schweden zufrieden. "Der Erfolg dieses Projekts ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit und beweist, dass das schwedische Nachsystem wie geplant funktioniert", sagte Åsa Carlson, BKAB Managing Director.

Westinghouse beginnt nun mit der fälligen Stilllegungsarbeit der Barsebäck Unit 1, die voraussichtlich im April 2019 abgeschlossen wird.

