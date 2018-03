Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Moers (pta015/16.03.2018/11:00) - Moers (16.03.2018/11:00) - Amalphi meldet Durchführung von Kapitalmaßnahmen Die amalphi ag meldet heute, dass die zum 18. März 2018 fällige Anleihe in Höhe von USD 1,25 Mio. vollständig zurückbezahlt wird. Gleichzeitig legt die amalphi ag eine neue USD Anleihe im selben Volumen mit drei jähriger Laufzeit auf. Weiterhin beabsichtigt die amalphi ag im April 2018 eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchzuführen, die Konditionen hierfür werden noch festgelegt. Er sollen ca. 380.000 Stück neue Aktien ausgegeben werden.



Über amalphi Die amalphi ag wurde 2003 gegründet und ist ein herstellerunabhängiger Spezialanbieter von Multi-Vendor-Wartungskonzepten für den professionellen IT-Anwender. Das Wartungskonzept wird für Geräte aller namhaften IT-Hersteller angeboten (TPM: Third-Party-Maintenance). amalphi konzentriert sich dabei auf den Vertrieb und die Qualitätssicherung ihrer Dienstleistungen, während die technische Wartungsleistung durch weltweit aufgestellte externe Serviceprovider erbracht wird.



Wertpapierkennnummer (WKN): 813 135 International Securities Identification Number (ISIN): DE0008131350 Kontakt: Investor Relations, amalphi AG Fritz- Peters- Str. 20, D 47447 Moers T, Telefax: 02841-36 866 - 47 E-Mail: ir@amalphi.de (Ende) Aussender: amalphi ag Fritz-Peters-Straße 20 47447 Moers Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald Tel.: +49 2841 368660 E-Mail: ir@amalphi.de Website: www.amalphi.de



ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin



