FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Chemiekonzern Lanxess hat sich nach Informationen von Reuters aus dem Rennen um die Übernahme der Spezialchemiegeschäfts von Akzo Nobel zurückgezogen. Nach übereinstimmenden Angaben von zwei mit der Situation vertrauten Informanten ist Lanxess nicht mehr Teil des Bieterkonsortiums von Apollo und PGGM. Ein Sprecher von Lanxess wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

Die Beteiligungsgesellschaft und der niederländische Fonds verfolgten ihr Gebot aber weiter, schreibt Reuters. Ebenfalls im Rennen sind laut den Quellen das Private-Equity-Unternehmen, der niederländische Investor Hal sowie im Team Advent und Bain. Keine der genannten Firmen wollte sich zu den Informationen äußern.

Der Farben- und Spezialchemiekonzern Akzo Nobel will sich bis April von den Spezialitäten trennen, entweder in Form eines Verkaufs oder einer rechtlichen Verselbstständigung. Lanxess war seit Dezember in Presseberichten als möglicher Käufer genannt worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2018 06:01 ET (10:01 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.