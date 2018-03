Die US-Bank JPMorgan hat Fraport nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Umsatz, operatives Ergebnis, der Dividendenvorschlag und die Nettoverschuldung des Flughafenbetreibers hätten ihren und den Konsensschätzungen ziemlich genau entsprochen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick 2018 lese sich positiv. Das in Aussicht gestellte Wachstum und die ermutigenden Buchungen für den Sommer stützten zudem die Erwartung, dass die Jahresziele noch übertroffen werden könnten./ck/zb Datum der Analyse: 16.03.2018

AFA0036 2018-03-16/11:37

ISIN: DE0005773303